Hazard: Sarri mögött állunk és érte is küzdünk ma este

A Kékek belga játékosa a Spurs elleni derbi előtt értékelt.

Rendesen zajlanak az események a Stamford Bridge-en az utóbbi hetekben: a City-től elszenvedett 6-0-s vereség és az elvesztett Ligakupa-döntőben megesett Sarri-Kepa konfliktus után a csapat menedzserének helyzete alaposan megingott.

A londoni együttesnél már csak a kármentés lehet a cél az idényben, azaz valahogyan odaérni a BL-indulást jelentő helyek egyikére.

Ehhez pedig le kellene győzni szerda este a városi riválist, hiszen a Chelsea londoni derbin fogadja a Tottenhamet a Premier League mai játéknapján.

A találkozó előtt Eden Hazard, a hazaiak belga klasszisa próbálta megnyugtati a kedélyeket a klub hivatalos oldalának.

- Együtt vagyunk. Mind a játékosok, mind az egész csapat az edzőnket is beleértve. Tisztában vagyok vele, hogy nehéz hetek állnak mögöttünk, de ha valamit el szeretnénk érni az idény végén, akkor egységesnek kell lennünk. Mindannyian a menedzserünk mögött állunk. Érte is játszunk ma este, a klubért is, a szurkolókért is és persze magunkért is.

Érezzük a nyomást és az elvárást a szurkolóink részéről. De mi vagyunk a Chelsea, képesek vagyunk arra, hogy odaérjünk a top 4-be.

Hazard végül kitért Gonzalo Higuainra is.

- Habár még nem ontja a gólokat, de látom, hogy az edzéseken mit tesz le az asztalra. Keveset beszél velünk angolul, de spanyolul és olaszul kiválóan kommunikál, ezért mgérteti magát a hasonló nyelvű játékosokkal és Sarrival is. Egyaránt fontos, hogy mind vele, mind Giroud-val ugyanolyan hatékonyak legyünk a pályán, amikor egyikükkel vagy másikukkal rohammozzuk az ellenfelek kapuit.

