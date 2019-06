Hazard nyílt levélében búcsúzott el a Chelsea-től

A belga támadó érzelmes búcsút vett egykori csapatától.

- A barátaimnak és a családomnak a -nél.

Így kezdte búcsúlevelét Eden Hazard, miután hivatalosan is a Real Madrid játékosa lett.

- A Chelsea elhagyása karrierem legnehezebb és egyben legnagyobb döntése volt. Minden egyes percét imádtam, amit ennél a csapatnál tölthettem, de tudjátok, hogy azóta arról álmodozom, hogy egyszer a Real Madridban fogok játszani, amióta kisgyerekként meglőttem az első gólomat.

Hazard a csapattal elért sikerei a legbüszkébb és ezekre emlékszik majd vissza legszívesebben a londoni időszakáról.

- A legbüszkébb a csapatként elért sikereinkre vagyok. Megnyertük a Bajnokságot, a ligakupát, az Európa-ligát és az FA-kupát is. Mindegyik cím különleges volt a maga módján, de a Bakuban lejátszott meccsünk néhány héttel ezelőtt pedig tökéletes lezárása volt a Chlesea-nél eltöltött éveimnek.

Hazard külön köszönetet mondott a Chelsea szurkolóinak és a klub tulajdonosának is.

- Mielőtt elmegyek, szeretnék egy utolsó köszönetet mondani mindenkinek a klubnál, különösképpen a fantasztikus szurkolóinknak és Abramovic úrnak, aki két álmomat is valóra váltotta. Először is azt, hogy a Chelsea játékosa lehettem, most pedig azt, hogy a Real Madridba igazolhattam.

- A legjobbakat kívánom mindegyikőtöknek, barátaim!

Eden Hazard 2012-ben érkezett a Chelsea-hez, ahol többek között kétszer nyert Európa Ligát és angol bajnokságot, illetve egyszer pedig FA-kupát, valamint ligakupát.

2014-ben az év fiatal labdarúgójának választották a Premier Leagueben, majd a következő szezoban már az angol bajnokság abszolút legjobbjának nyilvánították.

A Chelsea-nél töltött 7 év során, 351 mérkőzésén lépett pályára a londoni együttesben és ezeken a találkozókon 110 gólig jutott a belga klasszis.

