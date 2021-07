Hazard döntött a jövőjéről

A héten újra felröppent a pletyka, hogy Hazard visszatérne a Chelseahez.

Az AS infomációi szerint Eden Hazard visszatérhet egykori sikerei helyszínére, és csatlakozhat a Thomas Tuchel által irányított Chelseahez. A pletykák szerint a Real Madrid fel is ajánlotta a szélső játékjogát a nyugat-londoni csapatnak. A belga 2019 júniusában 89 millió font fejében érkezett a Chelseatől, de a sok sérülés miatt nem tudta beteljesíteni az elvárásokat, és állítólag a Blancók 51 millió fontért meg is szabadulnának a játékostól. Azonban mindez csak feltételezés, már csak azért is, mivel Hazard maradni szeretne.

Hazard június elején a Het Nieuwsbladnak adott interjújában elmondta, hogy nem megy sehova:

„Sosem fordult meg a fejemben, hogy eligazoljak. Nem akarok csalódást okozni, meg akarom mutatni, hogy madridistának születtem. Az elmúlt két év nehéz volt nézők nélkül, mivel többek között azért is igazoltam a Realhoz, hogy 80 ezer ember előtt játszhassak a Bernabeuban."

A szélső beszélt arról is, hogy miért indulhatott ilyen döcögősen madridi karrierje:

„Csak akkor vagyok önmagam, ha jól érzem magam a pályán. Az elmúlt két évben nem éreztem jól magam. Ha az ember összeszed 1-2 sérülést, összeszedi magát és erősebben tér vissza, de ha 5,6,7 alkalommal sérülsz meg, akkor lelkileg sokkal nehezebb visszatérni. De nem adom fel, a következő szezonban minden bele fogok adni a Realért."

Az egykori Chelsea játékost Ancelotti kinevezéséről is kérdezték az Európa-bajnokságon, a támadó láthatóan nagyon örült az olasz vezetőedző érkezésének:

„Madridban mindenki tudja, hogy Ancelotti mit tett a csapatért. 2014-ben BL-t nyert a csapattal és sokakat még most ismer a keretből. Egy tapasztalt és sikeres edző, aki jól ismeri a várost, a szurkolókat. Habár személyesen nem ismerem, nagyon várom a közös munkát, és szerintem együtt nagy dolgokat fogunk véghez vinni."

