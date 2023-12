Hazai pályán kapott ki az Arsenal

A West Ham a hatodik helyre jött fel.

Az Arsenal hazai pályán 0-2-es vereséget szenvedett a West Ham ellen.

A 19. forduló zárónapján az Arsenal úgy fogadta a West Hamet, hogy egy győzelemmel visszavehette volna az első helyet a Liverpooltól.



Hidegzuhannyal kezdődött a mérkőzés az Arsenal számára, a 13. percben egy véleményes eset után Tomas Soucek talált a kapuba, megszerezve ezzel a vezetést a vendégeknek. A VAR elemezte a szituációt, hogy vajon kint volt-e a labda a találat előtt hosszú percekig, végül helyben maradt az ítélet. Ezt követően az Arsenal sorra dolgozta ki a helyzeteket, de sem Saka, sem Gabriel Jesus nem tudott a kapuba találni.



A második félidőt is a hazaiak kezdték támadólag, de ismét jött a baj, az 55. percben James Ward-Prowse ívelt a kapu elé, Konsantinos Mavropanos pedig a kapuba fejelt. A görög védő korábban játszott a londoniaknál, így nem ünnepelte a gólját. Az Arsenal ezt követően feljebb kapcsolt, Mikel Arteta cserékkel próbálta felrázni csapatát.



Saka, Gabriel Jesus, Trossard és Odegaard is helyzetbe került, sőt egy tizenegyes-szituációt is visszanézett a VAR, a hazaiak azonban így sem találtak a kapuba, sőt a vendégek a végén még egy büntetőt is elrontottak, de így is a West Ham bravúrgyőzelmet aratott.



Vereségével az Arsenal maradt második, míg a WHU a 6. helyre jött fel.