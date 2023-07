Hátvédeket cserélne a Manchester City és a Bayern München

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Kyle Walker minden személyes feltételben megegyezett a Bayern Münchennel, így szabad utat adott a bajoroknak, hogy tárgyaljanak vételi áráról a Manchester City-vel. Pep Guardiola együttese pedig már fel is készült arra az esetre, ha el kell engednie az angol válogatott hátvédjét.

A mögöttünk hagyott idény Bajnokok Ligája győztes alakulatában is változások vannak. Ilkay Gündogan Barcelonába távozott, helyére a Chelsea-től Mateo Kovacic érkezett. Pep Guardiola viszont nem számol a Bayern Münchentől visszatérő Joao Cancelo-ra, míg az azonos poszton játszó Kyle Walker már megegyezett a bajorokkal.

A jobb hátvéd pozícióba így akár egy friss arcot is láthatunk a Manchester City-nél, méghozzá nem is akárhonnan, a Bayern Münchentől vennék meg a 27 éves francia Benjamin Pavardot. A védelem több pontján is bevethető világbajnoknak 2024 nyaráig szóló szerződése van a bajor csapattal, így Thomas Tuchel is most tudja pénzért értékesíteni a franciát.

Fabrizio Romano legutóbbi értesülései szerint döntő tényező lehet, hogy az angol és a német bajnok meg tudnak-e egyezni Walker átigazolásában. A két klub között egyelőre nem jött össze egyezség.