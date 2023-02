Hátborzangató fenyegetés! Disznófejet kapott az olasz klubelnök

Nem túl kedves csomagot kézbesítettek az első osztályú kiesés szélén táncoló klub székházához.

A Serie A-ban a kiesés szélén álló egykori bajnok Sampdoria háza táján egyre nagyobb az elégedetlenség a szurkolók körében. A genovai együttes drukkerei az elmúlt napokban egy dobozban egy disznófejet küldtek a klub székházához, amely mellé egy halálos fenyegető levelet is írtak.

Olasz sajtóbeszámolók szerint a Sampdoria tulajdonosa, Massimo Ferrero és igazgatója, Antonio Romei egy dobozban egy levágott disznófejet kapott, melyhez a következő üzenetet írták:

"A ti fejetek lesz a következő!"

A filmproducerként is tevékenykedő Ferrero 2014 óta irányítja az együttest, 2021-ben azonban lemondott az elnöki posztról, miután pénzügyi csalások miatt eljárás indult ellene és börtönbe is kellett volnia. A klubtól azonban továbbra sem szabadult meg, továbbra is ő tulajdonos, miután az elmúlt években többször is meghiúsult a Samp tulajdonjogainak érvényesítése.

Az ügyészség nyomozást indított, a hírek szerint elemzik a környék térfigyelő kameráit, az igazságügyi szakértők a fenyegető cetlit ellenőrzik, de ujjlenyomatokat is keresnek a dobozon.

A Sampdoria a bajnokság első 24 fordulójában mindössze két meccset nyert meg és 11 pontot gyűjtött, így jelenleg 9 ponttal van lemaradva a bennmaradásról és jó úton halad a másodosztályú kiesés felé.

