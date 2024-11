Hatalmasat lépett előre az FTC, ekkora esélye van a továbbjutásra az EL-ben

Egyre nagyobb esély van az Európa-liga-rájátszás kiharcolására.

A Ferencvárosi TC az új formátumú Európa-liga 2024/25-ös kiírás alapszakaszának negyedik meccsén 4-0-ra győzedelmeskedni tudott a Dinamo Kijev ellen. Az FTC ezzel a három ponttal már az EL-táblázat 24. helyére került, az elemzők szerint pedig hatalmasat javultak a továbbjutási esélyei.

A Fradi a Nice után az orosz-ukrán háború miatt Hamburgban megrendezett Dinamo Kijev elleni találkozón is győzedelmeskedni tudott. Az Európa-liga-tabellán jelenleg a 14. helyen áll a kilencedik kerületi alakulat a négy meccs alatt megszerzett 6 pontnak köszönhetően. A statisztikákkal foglalkozó Football Meets Data X-oldalán a frissített esélyeket is közzétették a negyedik játéknap után, amelyen a Ferencváros igen előkelő helyet foglal el. Az elemzők a 36 csapatos tabella 20. helyére rangsorolták az FTC-t, amely azt jelentené, hogy a következő körben is szerepelhetne a magyar bajnokcsapat. Az új formátumban az első nyolc klub automatikusan bejut a nyolcaddöntőbe, míg a 9-24. hely között végzett csapatok egy rájátszásban juthatnak tovább.

Az elemzők 76%-os esélyt látnak arra, hogy a zöld-fehér mezes klub a rájátszást érő helyen végez, míg mindössze 8%-ot adnak arra, hogy akár a legjobb nyolc csapat közé is feljöjjenek. A statisztikai oldal szerint már hét ponttal is be lehet jutni a rájátszásba, az FTC-nek az alapszakasz felénél hat van.

Forrás: csakfoci.hu