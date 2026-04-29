Hatalmas vihar csap le Madridra, ítéletidő vár az Atléticóra és az Arsenalra a BL-ben!

Hatalmas vihar csap le Madridra

A spanyol meteorológiai szolgálat, az AEMET narancssárga riasztást adott ki Madridra és térségére – ez a második legmagasabb fokozat –, és a hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy kerüljék a nem létfontosságú utazásokat a spanyol fővárosban és környékén. A figyelmeztetés déltől egészen este 22 óráig van érvényben.

A spanyol meteorológiai szolgálat ítéletidőt vízionál

A szélsőséges helyzetet két úgynevezett DANA (magaslégköri hidegörvény) okozza, amelyek az Ibériai-félsziget fölött találkozva a felgyülemlett felszíni hővel rendkívül instabil légköri viszonyokat hoznak létre.

Az előrejelzések szerint heves, lokális zivatarok alakulhatnak ki, amelyek akár 30 milliméternél is több csapadékot zúdíthatnak le egyetlen óra alatt – épp a kezdés előtti időszakban. Ez önmagában is komoly problémát jelentene, de a helyzetet tovább súlyosbítják a kísérő jelenségek: villámlás, mennydörgés, jégeső és 50 km/órát meghaladó széllökések. A hatóságok külön figyelmeztettek az úgynevezett villámárvizek veszélyére.

„Lokális jelenségekről van szó, de rendkívül intenzívek lehetnek”

– közölte az AEMET.

Sem az Atlético Madrid, sem az Arsenal nem lesz egyszerű helyzetben

Mindez azt jelenti, hogy a már eleve problémás játéktér a heves esőzések hatására kifejezetten veszélyessé válhat, ami komoly kihívást jelenthet a pályára lépő csapatok számára.

Arteta nem örül az extrém időjárásnak

Mikel Arteta a keddi sajtótájékoztatón „pechesnek” nevezte az Arsenal szempontjából az időjárást, ugyanakkor bízik abban, hogy csapata megoldja a feladatot.

„Bármilyen körülményekhez alkalmazkodunk. Az elmúlt kilenc hónapban rengeteg meccset játszottunk, különböző helyzetekben, különböző ellenfelek ellen. Holnap is a lehető legjobban alkalmazkodunk, hogy önmagunkat adhassuk és megnyerjük a mérkőzést”

– hangsúlyozta az Arsenal spanyol vezetőedzője.

A találkozó szerdán 21 órakor kezdődik.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.