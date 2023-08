Hatalmas pofont kapott Sergio Ramos

A The Sun információi szerint a Sevilla után a Besiktas sem tart igényt Sergio Ramos szolgálatira.

A török klub hétfő este hivatalos közleményben erősítette meg, hogy hiába tárgyaltak a világbajnok játékossal, nem tudtak megegyezni az anyagiakon, így a rutinos védő nem lesz az isztambuliak játékosa.

A 37 esztendős hátvédnek június 30-án járt le a szerződése a Paris Saint-Germainnél, és mivel a felek nem kívántak hosszabbítani, Ramos két év után távozott Párizsból.

A 180-szoros spanyol válogatott futballista a Sevillában nevelkedett, mielőtt 2005-ben a Real Madrid játékosa lett, ahol 16 szezont töltött.

Korábban arról is lehetett olvasni, hogy Ramos visszatérhet a Sevillához, de a nevelőegyesülete visszautasította, mondván nincs szüksége egy újabb belső védőre, így is már hat középhátvéd van a spanyol klub keretében.

Hogyan tovább?

Ramosnak több ajánlata is van, a The Sun értesülései szerint az MLS-ből, Brazíliából és a szaúdi bajnokságból is megkeresték, azonban a Real Madrid egykori játékosa nem szeretné elhagyni Európát, mivel érez magában még annyi erőt, hogy a legmagasabb szinten focizzon.

Forrás: The Sun