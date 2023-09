Hatalmas összegű szaúdi ajánlatról mondott le a magyar válogatott támadója, hogy Európában maradjon

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Korábban megírtuk, hogy Sallai Rolandért nyáron igen komolyan érdeklődött a szaúdi elvonalban játszó Al-Ettifaq. A Steven Gerrard vezette együttes annyira szerette volna a magyar válogatott támadóját, hogy több ajánlattal is bombázta a Freiburgot és Sallait.

A cikk lejjebb folytatódik

A Freiburg-Dortmund mérkőzésen a hazai győzelem 3.25, a döntetlen 3.90, a vendégek sikere 2.05-szörös szorzóval fogadható. (x)

Eseménydús nyár áll Sallai Roland mögött. A 2022/23-as szezon végén már felmerültek olyan hírek, hogy a 26 esztendős támadó távozhat a Freiburgtól, emiatt a német csapat vezetőedzője jegeltette is a játékost, habár Christian Streich ezt csak "gondolkodási időnek" nevezte.

A hírek igazak lehettek, több megkeresése is volt Sallainak. A Marseille, a Besiktas, a West Ham United és a Bologna érdeklődéséről is lehetett hallani, de mint ismert a magyar csatár maradt a Freiburgban. A Tuttomercatoweb szerint azonban nem csak Európából, hanem a sztároktól hemzsegő Szaúd-Arábiából is hívták a 26 éves támadót. A portál szerint a Jordan Hendersont, Moussa Dembélét, Georginino Wijnaldumot és Demarai Gray-t is foglalkoztató alakulat három alkalommal is megkörnyékezte Sallai Rolandot. Legutolsó ajánlata jelenlegi fizetésének ötszöröse lett volna.

A capology.com portál a sportolók fizetését vezeti évről évre és viszonylag kiválóan értesült, hogy milyen összeget visznek haza az atléták. A portál szerint Sallai jelenlegi éves fizetése 720 ezer euró, tehát 3,6 millió euró is üthette volna szezononként a magyar csatár markát. Sallai minden alkalommal nemet mondott a megkeresésre.

Lehet nem is döntött rosszul, hiszen a csütörtöki Szerbia-Magyarország mérkőzésen az AS Roma megfigyelői is kint voltak, a hírek szerint José Mourinho már a télen ajánlatot tehet Sallaiért.