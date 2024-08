Hatalmas örömhírt jelentett be a Paks!

Továbbra is kiváló minőségű, szabályozott környezetben és gondosan válogatott alapanyagok jutnak el a Tolna vármegyei klub játékosaihoz.

A Paksi FC hivatalos oldalán jelentette be, hogy továbbra is a szakmai partnerei között tudhatja Európa egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő étrend-kiegészítő gyártóját. A BioTechUSA magas minőségű termékei mellett, tapasztalt sportcélú táplálkozási szakértői bevonásával kiemelt szakmai támogatást nyújt a paksiaknak a 2024/2025-ös szezonban is.

Egy sportcélokhoz és egyéni igényekhez igazított étrend minden sportoló életében központi szerepet tölt be, hiszen a bevitt tápanyagok minősége és mennyisége nagyban befolyásolja a teljesítményt. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy sportolói étrend összeállítása komoly szaktudást és felkészültséget igényel.

„A BioTechUSA-val meghosszabbított együttműködési megállapodásunk révén a vállalat továbbra is kiváló minőségű, szabályozott környezetben és gondosan válogatott alapanyagokból készülő termékekkel, valamint rendszeres, sporttáplálkozással kapcsolatos szakértői konzultációkkal segíti majd játékosainkat a jelen évadban egyaránt, ahogy tették azt az előző két kiírás alkalmával is."

– írja hivatalos oldalán a Tolna vármegyei együttes.

Forrás: paksifc.hu