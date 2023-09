Hatalmas gondok Barcelonában: vádat emeltek a klub ellen, kizárhatják Xaviékat a ligából és a BL-ből!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Tovább fokozódik a botrány Barcelonában. Joaquin Aguirre, a barcelonai törvényszék első számú bírája szerint bűncselekménynek minősülhet az a 7,5 millió euró, amelyet a Barcelona 17 éven keresztül fizetett Jose Maria Enriquez Negreira volt játékvezető-alelnöknek, írta meg a Marca.

Újabb fejemények születtek szerda reggelre a Negreira-botrányként elhíresült ügyben. A fentebb említett bíró állítólag vesztegetés gyanújával emelt vádat a Barcelona ellen, valamint több olyan személyt is a vádlottakhoz sorolat, akik fontos szerepet töltöttek be korábban a klubnál.

Az El Debate lap hozzáteszi, hogy Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Negreira és a fia, Javier Enríquez Romero is érintett az ügyben. A vesztegetésnek súlyosabb büntetései vannak Spanyolországban, mint a korrupciós bűncselekménynek. Utóbbi miatt folyik a nyomozás Barcelonában.

A klub ellen már vádat emeltek, de rendőrségi források szerint nem terveznek letartóztatást. Azonban, ha bűnösnek találják a felsorolt személyeket, akár hat év szabadságvesztésre is ítélhetik őket Spanyolországban. A klub pénzbüntetést is kaphat, de akár kizárhatják a bajnokságból, valamint a Bajnokok Ligájából is.

Barcelonában nyugodtak az ügy miatt, mivel nincs semmi bizonyíték

Ferran Correas, a katalán SPORT munkatársa arról számolt be, hogy a Barcelona nem aggódik vesztegetési vádak miatt. Nyugodtak, mivel a klub ügyvédei számoltak azzal az esettel, hogy akár vádat is emelhetnek a ellenük

A Barca jogi emberei már dolgoznak az új helyzeten. A klub ragaszkodik eredeti álláspontjához, hogy egyetlen mérkőzésre sem volt befolyásuk, és mivel egyetlen játékvezetői kifizetést sem találtak a nyomozók ezért nincs semmilyen bizonyíték a megvesztegetésre.