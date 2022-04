Hatalmas fordulat: lehet, hogy Mbappé marad Párizsban!

Hatalmas fordulat állhat be a Mbappé-sagában. A lejáró szerződésű játékos, akit a Real Madriddal már többször is összeboronáltak, úgy tűnik, nem zárkózik el a PSG legújabb ajánlatától. A futótűzként terjedő hírt Daniele Riolo újságíró dobta be a köztudatba, aki arról vált ismertté, hogy elsőként híresztelte el, hogy Lionel Messi aláír a PSG-hez.

„Senki sem fog hinni nekem, de az új szerződést majd májusban jelentik be, Mbappé pedig maradni fog” – idézte a Marca Raiolót.

Maga Mbappé legutóbb épp a hétvégi, Lorient elleni 5-1-es győzelem után beszélt a jövőjéről, akkor úgy nyilatkozott, hogy majd a szeretteivel közösen eldönti, hogy mi a legjobb számára.

