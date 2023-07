Hatalmas elhivatottság: csak egy hetet pihent a Liverpool sztárja, bombaformában akar visszatérni

Szoboszlaival a szabadrúgások elvégzéséért is meg fognak vívni házon belül.

A Liverpool vezetősége még az új átigazolásokkal van elfoglalva, de vannak játékosok, aki már az előszezon megkezdése előtt is be szeretnék biztosítani helyüket Jürgen Klopp kezdő csapatában.

Trent Alexander-Arnold minden lehetőséget megragad, hogy csúcsformában térjen vissza a Premier League-be. A 24 éves angol válogatott labdarúgónak új szerepköre lett a nemzeti válogatottban, a hátvédsor széléről a középpályán kell helytállnia. A fiatal játékost ezt sem zökkentette ki, hiszen mindössze egy hetet vett ki a szabadságából.

A június 19-i Anglia-Észak-Macedónia Európa Bajnokság-selejtező meccse után pihenni indult az Amerikai Egyesült Államokba, azonban az utóbbi két hetet már edzésekkel töltötte. Az oregoni Under Armour edzőközpontban minden nap tréningezett, hogy visszanyerje állóképességét, sebességét. Ennek eléréséhez több magashegyi biciklitúrára vagy hosszú futásokra ment el, írja a The Times.

Alexander-Arnoldnak márciusban is lehetősége nyílt egy rövid nyaralásra, amikor kimaradt az angliai Eb-selejtezős keretből. Akkor is úgy döntött, hogy a Liverpool edzőpályáján tölti a plusz órákat, amikor egyébként szabadsága lett volna, azzal a céllal, hogy keményen visszavágjon az elmúlt szezonokban kapott kritikáknak.

Arnold mellett a Liverpool csapatkapitánya is keményed edz a következő szezonra. A 33 éves középpályás box-edzésekkel mentálisan is fizikálisan is a toppon szeretne 2023/24-es évadra.

A Liverpool már Szoboszlai Dominikkal a fedélzetén július 12-én kezdi meg a felkészülést. A Vörösök összesen öt találkozót játszanak az előszezonban, sorrendben a Karlsruher SC, a Greuther Fürth, a Leicester City, a Bayern München és az SV Darmstadt 98 ellen.