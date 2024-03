Hatalmas csapás a magyar szurkolóknak? Alkoholtilalmat vezethetnek be az Eb-n

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Német sajtóértesülések szerint a 2024-es Európa-bajnokság kölni mérkőzésein könnyen lehet, hogy nem lehet majd alkoholt fogyasztani. A helyi rendőrség angol mintára alkoholtilalmat vezetne be a lelátókon az Eb ideje alatt.

Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter és Henriette Reker polgármester tegnap látogatást tett Kölnben, hogy tájékozódjanak a szervezés jelenlegi állapotáról. A helyi RheinEnergieStadionban összesen 5 találkozót rendeznek a kontinensviadal során, az elsőt éppen Magyarország játssza Svájc ellen.

„Sok nemzet lesz a vendégünk, tisztában vagyunk a felelősségünkkel. Szeretnénk olyan környezetet teremteni, amely biztonságos és békés mérkőzéseket tesz lehetővé. Erre konkrét, magabiztos elképzeléseink vannak. Köln szenvedélyes és lelkes a sport iránt, és ezt meg is tudjuk mutatni. Nagyon várjuk már a kölni vendégeinket, nem akarok senkit sem azzal vádolni, hogy erőszakos akciókat tervez itt. Lehetőségünk van arra is, hogy a szurkolókat kontrolláljuk, és alternatív területekre irányítsuk őket, ahol jegy nélkül is átélhetik a futballfesztivált. Hogy pontosan hol lesznek ezek az alternatív területek, még nem dőlt el, de vannak konkrét elképzeléseink"

– hangsúlyozta a polgármesternő.

De nemcsak a Henriette Reker készül lázasan az Európa-bajnokságra, hanem a rendőrség is. A Martin Lotz rendőrparancsnok által vezetett kölni küldöttség 2023 novemberében még a Wembley-be is ellátogatott, hogy megfigyelje, hogyan az angol kollégáik hogyan biztosítják az Anglia-Málta Eb-selejtező mérkőzést. A németeknek nagyon megtetszett, hogy a szurkolók nem fogyaszthattak alkoholt a találkozó során, így könnyen lehet, hogy ezt a szabályozást a kontinensviadal során is bevetik a kölni stadionban.

Az alkoholtilalomról jelenleg tárgyalunk – jelentette be Lotz, amivel vélhetően nem lesz népszerű a szurkolók körében. – Nemcsak a stadionban, hanem a városban is nagy lesz a rendőri jelenlét, és reméljük, hogy minden békés marad.

Mint ismert, a magyar válogatott csak Svájc ellen lép pályára Kölnben, a Marco Rossi vezette nemzeti csapat másik két csoport mérkőzését – Németország és Skócia ellen – Stuttgartban játssza majd.

Forrás: t-online.de