Hatalmas botrány kirajzolódóban – Ronaldóval köthetett illegális szerződést a Juventus

Kiemelt figyelmet fordít az olasz média a Serie A rekordbajnok Juventusra, miután hétfőn váratlanul a klub teljes vezetősége – többek között Andrea Agnelli, és Pavel Nedved – lemondott. Mindeközben Calcio&Walfare nevű konferencián az Olasz Labdarúgó-szövetség elnöke, Gabriele Gravina elmondta, folyamatban van a nyomozás a torinói klub ellen, azonban úgy gondolja azelőtt nem szabad szankcionálniuk a Juventust, mielőtt sor kerülne a tárgyalásra, és annak meglenne az eredménye.

A La Stampa nevű lap úgy tudja, még a koronavírus-időszakban a klub aláírt Cristiano Ronaldóval egy olyan szerződést, amelyben Agnelliék ígéretet tettek arra, hogy kifizetik a portugál klasszisnak azt a 19 millió eurót, amit a játékos egyébként nem kaphatott volna meg. Ennek oka, hogy a futballisták ekkor állapodtak meg abban, hogy azokban a nehéz hónapokban lemondanak fizetésük 30 százalékáról.

Nem sokkal a hír megjelenése után egy telefonbeszélgetés is napvilágot látott, amelyben a klub ügyvédje, Csare Gabasio elmondta, még véletlenül sem derülhet ki a portugál klasszissal való megállapodás, hiszen ezzel ellenőrzések tömkelege zúdulhat a Juventusra. A vizsgálatok közben aztán 34 millió euró be nem jelentett adósságot is felfedeztek.

Amennyiben nem sikerül tisztáznia magát Agnelliéknek azt a Juventus is nagyon megjárhatja, hiszen akár a Serie A-ból is kizárhatják a rekordbajnokot, amire már korábban is volt példa.

