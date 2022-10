A Czrvena zvezda ghánai válogatott labdarúgójának fellépése erősen kérdéses a magyar bajnok ellen.

Hidegzuhanyként érte a szerb csapat szurkolóit, hogy közvetlenül a Ferencváros elleni EL-csoportmeccs előtt sérülést szenvedett Osman Bukari. Az 5 millió euró értékű, 6-szoros válogatott jobbszélső állapotáról egyelőre annyit közölt a sportal.rs, hogy orvosok vizsgálják az állapotát, és a legjobb esetben is csak injekciókkal tud majd pályára lépni.

Bukari kidőlése azért is lehet érzékeny pontja a Crvena zvezda támadógépezetének, mert 16 meccsen eddig 7 gólt és 3 gólpasszt jegyzett, és csakúgy, mint az előző két csoportmeccsen, most is a kezdőcsapat tagjaként számolt volna vele Milos Milojevics vezetőedző.

Rajta kívül kisebb sérüléssel bajlódik Nemanja Milunovics is, azonban a rutinos védő egészen biztosan tudja vállalni a játékot a zöld-fehérek ellen 18:45-kor kezdődő belgrádi összecsapáson.

