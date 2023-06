Hatalmas az érdeklődés, nyolc csapat akarja megszerezni a magyar válogatott játékosát

Topligás ajánlatok közül válogathat a magyar szélső.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Hosszabb ideje téma, hogy a Freiburg magyar válogatott támadója, Sallai Roland klubot válthat a nyáron. A helyzet egyre inkább kiéleződik, hiszen megnyílt az átigazolási piac, érdeklődőből pedig nincs hiány.

Szoboszlai Dominik RB Leipzignél maradása 1.50, átigazolása a Newcastle Unitedhez 2.40, az AC Milanhoz szerződése 7.00-szeres szorzóval fogadható.(x)

A Sportal beszámolój értelmében nyolc csapat is kinézte ki magának Sallai Rolandot, aki komoly eséllyel klubot válthat a nyár folyamán.

A magyar támadót képviselő menedzserirodához már több konkrét ajánlat érkezett, és a megbeszélések a következő napokban is folytatódnak azokkal a klubokkal, amelyek már évek óta figyelik a 26 esztendős támadó teljesítményét. Megbeszélések és tárgyalások váltogatják egymást, az ügynökség naptára meglehetősen telített a következő időszakban.

A forrás úgy tudja, hogy a játékos ügynöksége La Liga-, Premier League-, valamint Ligue 1-es csapatokkal is tartja a kapcsolatot (legalább három francia élvonalbeli klub kívánságlistáján szerepel a csatár). Emellett akár Olaszországból is mutatkozhat iránta érdeklődés, mivel a korábbi hírek szerint több csapat is szemet vetett rá a Serie A-ból.

A 26 esztendős szélső az elmúlt öt szezon alatt 124 mérkőzésen 19-19 gólt és gólpasszt jegyzett a Freiburg színeiben, melynek az évek során alapemberévé vált. Ugyanakkor Sallai az elmúlt szezonban őszi sérülése miatt a megszokottnál kevesebb lehetőséghez jutott, tavasszal pedig edzői döntésből nem mindig vetették be.

Sallai a Bundesliga 2022-2023-as kiírásában 19 találkozón pályára lépve egy találatot és öt előkészítést regisztrált.

A portál szerint Sallainál első körben a nemzetközi kupában érdekelt kérők élvezhetnek elsőbbséget, elvégre a mostani idényben a súlyos őszi sérülése miatt szinte teljesen lemaradt csapata Európa-liga-meccseiről.