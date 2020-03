Hat játékos is távozhat a szezon végén a Liverpooltól

Többnyire kiegészítőemberek igazolhatnak el a vörösöktől.

Átalakított kerettel vágna neki a következő szezonnak a , amely a Bajnokok Ligájában és az FA Kupában már búcsúzott, a koronavírus-járvány miatt jelenleg szünetelő Premier League-ben ugyanakkor utcahosszal vezet.

Az angol sajtó úgy tudja, hogy Jürgen Klopp vezetőedző hat játékosától is megválna, közülük a legnagyobb név Divock Origi.

A belga csatár a Tottenham elleni BL-döntőben még gólt szerzett, a mostani idényben azonban mindössze háromszor talált be a bajnokságban.

A hírek szerint új csapat után kell néznie Xherdan Shaqirinek is, aki szintén nem nagyon jut szóhoz a Szalah–Mané–Firmino trió mellett, minden sorozatot figyelembe véve összesen tíz tétmeccsen lépett pályára a mostani idényben.



A Pool végleg megszabadulhat Loris Kariustól is. A német kapus, a 2018-as BL-döntő negatív hőse jelenleg kölcsönben szerepel a Besiktasnál, a török klub állítólag tízmillió euróért meg is vásárolhatja őt a nyáron.

A Liverpool 60 millió eurót fizetett 2018-ban Naby Keitáért, a befektetés nem igazán térült meg soha. Első szezonjában még 25, a mostani idényben viszont már csak 9 bajnoki meccsen lépett pályára a sérülékeny középpályás, aki valószínűleg nem tölti ki a 2023-ig szóló szerződését.



Mindössze 14 tétmérkőzésen jutott szóhoz a Liverpool mostani idényében Dejan Lovren, a vb-ezüstérmes védő szintén távozhat a nyáron, ahogyan Nathaniel Clyne is, akinek a szezon végén le is jár a szerződése.

