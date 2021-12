Hat játékos, akire rámozdulhat télen a Newcastle

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most!

Izgalmasnak ígérkezik a januári átigazolási időszak: mindamellett, hogy világsztárok sorának jár le a szerződése, és válik szabadon igazolhatóvá a következő időszakban, egy új nagy hal is megérkezik a piacra. A Premier League utolsó helyén szerénykedő Newcastle jó eséllyel mélyen a zsebébe fog nyúlni, hogy meghosszabbíthassa tagságát az angol élvonalban. A Marca összeszedett 6 angol labdarúgót, akit jó eséllyel csábíthatnak el a Szarkák.

Az egyik ilyen futballista a Manchester Unitednél kegyvesztett Jesse Lingard, aki nem kívánja meghosszabbítani kontraktusát, így ha a Vörös ördögök pénzt szeretnének látni belőle, ideje lesz túladni rajta. Jó választás lehet a Tottenham középpályása, Harry Winks is, aki szintén a kevés lehetőség miatt váltana klubot. Ross Barkely új löketet adhat a támadásoknak, aki az Aston Villánál jó időszakot töltött el, de a Chelsea-nél nem számít rá Tuchel.

A középpálya mellett a védelem is erősítésre szorul a Newcastle-nél, a Marca szerint a Burnley játékosa, James Tarkowski magabiztossága megváltást jelenthet, de mellette a Liverpool kiegészítő embere, Nathaniel Phillips is elérhető lenne, mert van Dijk, Matip és Joe Gomez felépülésével, no meg Konaté érkezésével még perceket sem kap Klopptól a 24 éves bekk.

Végül, de nem utolsó sorban Kieran Trippier hazatérése is valószínű, a játékos maga nyilatkozott úgy, hogy szívesen visszatérne a szigetországba, így a válogatott szélső védő is segíthetne a Newcastle-nek a bentmaradás kiharcolásában.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Newcastle-Burnley összecsapáson a hazai siker 2.35, a döntetlen 3.45, a vendéggyőzelem pedig 3.20-szoros pénzt fizet.