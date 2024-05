Hat hónapra kidőlt a svéd csodagyerek

Súlyos térdsérülés miatt.

Roony Bardghji elülső keresztszalag-szakadást szenvedett.

Ahogy arról beszámoltunk, a francia válogatott hátvédje, Lucas Hernandez elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, így nem léphet pályára a nyári Európa-bajnokságon. Mint kiderült, nem csak ő járt pórul.

Roony Bardghji, a svéd futball legnagyobb ígérete is súlyos térdsérülést szenvedett, Fabrizio Romano információi szerint. Felképülésük körülbelül 6 hónapot vesz majd igénybe.



Bardghji 16 évesen robbant be a Kobenhavn első csapatába, idén 23 bajnokin 7 gólt szerzett, a BL-ben pedig győztes gólt lőtt a Manchester United ellen. Több top klub radarjára is felkerült így, ám most a sérülése ezt hátráltatni fogja.