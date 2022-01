Hat csapat, ahol kiköthet Dembélé

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Barcelona 2017-ben 105 millió euróért vásárolta meg Ousmane Dembélé játékjogát a Dortmundtól, a játékos szerződése idén nyáron lejár a katalánoknál, és mivel nem hajlandó belemenni a fizetéscsökkentésbe, a gránátvörös-kékek még télen eladnák őt, hogy valamennyi pénzt visszahozzanak a transzferből.

Dembélé sérülések és viselkedési problémák miatt nem tudott állandó kerettagja lenni a Barcelonának, de 129 fellépésén így is összeszorgoskodott 31 gólt és 22 gólpasszt, így egy kifejezetten tehetséges, mindössze 24 éves támadót szerezhet meg bárki.

Az AS szerint hat klub szállna harcba a kreatív támadóért. Az első célállomás a Liverpool lehet, akivel sokszor összeboronálták már a játékost, már csak azért is, mert Klopp játékstílusa megegyezik azzal, amit a Dortmund is játszott Németországban, és ahol Dembélé is megcsillogtatta különleges tehetségét. Az átigazolás ellen szól, hogy a francia posztján egy bizonyos Mohamed Szalah játszik, akit nehéz lenne kirobbantani, igaz, az egyiptomi nyáron már 30 éves lesz, így idővel át kell adnia a helyét egy fiatalabb vetélytársnak.

Ha drága játékosról van szó, nem maradhat ki a listából a PSG sem. Mindenesetre ironikus lenne, ha összeállna a Neymar-Dembélé duó a francia fővárosban, a Barcelona ugyanis éppen a brazil pótlására igazolta le a franciát. Mbappé esetleges távozásával és Messi, illetve Di María öregedésével ugyanakkor előbb-utóbb Pochettinónak is a fiatalításra kell gondolnia.

Barça's patience with Dembélé runs out as club director Mateu Alemany issues the French striker with hard hitting ultimatum.#FCBarcelona https://t.co/znKRcnlj6f — AS USA (@English_AS) January 20, 2022

Az is előfordulhat, hogy Dembélé a Bundesliga felé venné az irányt, ebben az esetben viszont egy kis csavarral a Bayern München is lehet a befutó. Bár Coman, Sané, Gnabry és Musiala személyében remek szélsőkkel rendelkeznek a bajorok, Gnabry (2.6) kivételével senki nem tudja felvenni a versenyt Dembélé meccsenkénti 2.4 tizedes helyzetkialakítási mutatójával.

De ha már Bundesliga: miért ne térhetne vissza a játékos egykori sikerei helyszínére, Dortmundba? Bár meglepő lenne a váltás, tény, hogy a Signal Iduna Parkban Dembélé igazi szupersztár volt, és bár a szurkolók megorroltak rá az átigazolás miatt, szinte biztos, hogy Haaland távozni fog a nyáron, így egy hasonló kvalitásokkal rendelkező támadóra hatalmas szüksége lesz a Borussiának.

Új lendületet kaphat Dembélé pályafutása a Juventusban is. A Zebráknak komoly segítségre van szükségük ahhoz, hogy a bajnoki címért harcolhassanak, ez a szikra pedig lehet a Barcelona mellőzött sztárja is, már csak azért is, mert Federico Chiesa egy komoly térdsérülés miatt hat hónapra kidőlt.

Természetesen ott van az AS listáján a világ leggazdagabb klubja, a Newcastle United is. A Szarkák a kiesés elől menekülve szinte bárkit megszerezhetnek az anyagi erőforrásaik miatt, a kérdés csak az, hogy egy top játékos ambícióit kielégíti-e az angol alsóházas küzdelem.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Milan-Juventus rangadón a hazai győzelem 2.70, a döntetlen 3.15, a vendégsiker 2.70-szeres pénzt fizet. (x)