A Bayern München egykori sportigazgatója a Bundesligában állhat munkába

Hasan Salihamidzic ismét sportigazgatóként kaphat állást a Bundesligában, sajtóhírek szerint ugyanis tárgyalásokat folytat az újonc Hamburggal. A Sport Bild úgy tudja, hogy a Bayern München egykori szakemberét nézte ki a menesztett Stefan Kuntz utódjának a HSV, sőt, már találkozott is egymással a vezetőség és Salihamidzic.

Az egykori bosnyák HSV-játékos 2017 és 2023 között sportigazgatóként tevékenykedett a Bayern Münchennél, ám a viharos 2022-23-as szezon után - amikor többek között részt vett abban a döntésben, hogy menesztették Julian Nagelsmann vezetőedzőt - megköszönték a munkáját.

A hét év után az első osztályba visszajutó hamburgiak még decemberben bontották fel Kuntz szerződését. Először állítólag családi okokra hivatkozva távozott, csakhogy később kiderült, hogy "súlyos kötelességszegés vádja" miatt volt kénytelen elhagyni a klubot.

Ugyanakkor igyekszik több vasat tartani a tűzben a Hamburger, és a német lap szerint a Borussia Dortmund sportigazgatója, Sebastian Kehl és a Stuttgart hasonló szerepkört betöltő szakembere, Fabian Wohlgemuth is a jelöltek között szerepel.