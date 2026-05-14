Emery bocsánatot kért a Liverpool középpályásától

Egy rossz anyagi döntés

Harvey Elliott a 2025/26-os szezon elején az Aston Villához igazolt kölcsönben a Liverpool csapatától, annak reményében, hogy a Liverpoolban perifériára szorított futballista növelheti a fejlődéséhez szükséges játékperceit. A tehetséges középpályás szezonja azonban nem úgy sült el, ahogy azt elképzelte. Összesen 4 Premier League mérkőzésen kapott lehetőséget a szezon során, illetve csak egyszer szorított neki helyet a kezdőben a spanyol szakember. A minimális játékperceket a szerződésében szereplő záradéknak lehet felróni, amely előírta, hogy a Villa kénytelen lesz véglegesen leigazolni őt 30 millió fontért, amint eléri az előre meghatározott számú mérkőzést.

Emery bocsánatot kért

A téli átigazolási időszakban az Aston Villa megkísérelte a szerződési feltételek újratárgyalását. A kötelező vásárlási záradék módosítását vagy eltávolítását kérték a Liverpool-tól, hogy Elliott anyagi következmények nélkül játszhasson. A vörösök azonban ragaszkodtak az eredeti megállapodáshoz. Emery a következőket nyilatkozta a helyzetről:

„Nagyon nehéz, vagy könnyű lenne most elmagyarázni ennek a döntésnek az okát, de ez nem a megfelelő pillanat. Elnézést kérek Harvey Elliott-tól, minden nap a fejemben jár. De ez a felelősségről szól. Nekünk is megvan a felelősségünk, és a Liverpoolnak is megvan a saját felelőssége.”

Így folytatta:

„Természetesen ez minden érintett számára kínos. Nem csak játékosként, hanem emberként is nehéz volt neki ez a szezon."

Hogyan tovább?

A középpályás nagyon nehéz helyzetbe került, hiszen a 24/25-ös szezonban, Arne Slot érkezésével kiszorult a Liverpool kezdőjéből, ezután a fejlődése érdekében egy kulcsfontosságú szezont vesztegetett el az Aston Villa kispadján. Vajon vissza tud térni a Klopp alatt elért magasságokba, vagy egy anyagi döntés miatt egy rendkívül tehetséges játékos leágazásának lehetünk szemtanúi?

forrás: Goal

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.