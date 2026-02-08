Harvey Elliott-botrány: Unai Emery vallomása kiverte a biztosítékot Liverpoolban

Kínos és méltatlan helyzetbe került a Liverpool 22 éves tehetsége, Harvey Elliott. A középpályás a több játéklehetőség reményében igazolt kölcsönbe az Aston Villához, ám a birminghami kaland rémálommá vált. Kiderült ugyanis, hogy mellőzésének nem szakmai, hanem tisztán anyagi okai vannak.

A 10 meccses csapda

Elliott eddig mindössze hét alkalommal lépett pályára a Villában. A háttérben egy záradék áll: a szerződés értelmében a Villa köteles végleg megvásárolni a játékost, amint eléri a 10 pályára lépést. Unai Emery, a Villa menedzsere a február 6-i sajtótájékoztatóján döbbenetes őszinteséggel ismerte el, hogy miért nem játszatja az angol U21-es válogatott sztárját.

„Természetesen játszania kellene, és tudom, hogy ártunk neki, de felelős döntést kell hoznom a klub részéről. Csak akkor fog több lehetőséget kapni, ha a Liverpool eltörli ezt a vásárlási záradékot. Ha nem teszik, az is rendben van, de akkor a helyzet marad” – fogalmazott Emery.

„Szakmaiatlan és gusztustalan” – dühöng a Mersey-part

A Liverpool szurkolói és az angol sportsajtó egy emberként háborodott fel a spanyol menedzser szavain. A szurkolók szerint az Aston Villa „minimumbérből akar luxusvillát venni”, és elfogadhatatlan, hogy egy fiatal játékos karrierjét áldozzák fel a spórolás oltárán.

A közösségi médiában, az X-en elszabadultak az indulatok:

„Ez szerződésszegés! Az FA-nek be kellene avatkoznia”

„Emery és a Villa nagyon szemtelen. Aláírtak egy alkut, most pedig zsarolják a Liverpoolt. Elliott az U21-es Eb legjobbja volt, nem érdemli ezt a bánásmódot”

Mi lehet a megoldás?

A jelenlegi helyzet senkinek sem jó. Elliott tehetsége a kispadon rozsdásodik, az Aston Villa pedig egy olyan játékost tart a keretben, akit „nem mer” használni. Az FA (Angol Labdarúgó-szövetség) beavatkozása egyelőre kérdéses, de a nyomás nő a klubokon.

Arne Slot és a Liverpool vezetése két tűz közé került: vagy engednek a „zsarolásnak” és lemondanak a garantált bevételről Elliott fejlődése érdekében, vagy visszahívják a játékost, amennyiben a szerződés ezt lehetővé teszi. Egy biztos: Harvey Elliott karrierje jelenleg egy olyan üzleti játszma túsza, amelyhez a játékosnak semmi köze.

