Harry Kane Tuchel távozásáról beszélt

Két góljával eldöntötte a Lipcse elleni mérkőzést.

Lezárta rossz sorozatát a Bayern.

A Bayern München szombat este Harry Kane két góljával 2-1-re verte a Lipcsét a Bundesligában. Természetesen az angol támadó az újságírok körében is népszerű volt a lefújás után, ahol Thomas Tuchel távozásáról beszélt.



"A klub vezetősége döntött, nekünk most az a feladatunk, hogy megmutassuk, hogy felelősséggel tartozunk Thomas és a Bayern felé. Mindent meg fogunk tenni, hogy szépen fejezzük be a szezont, tudjuk mi játékosok is, hogy eddig nem szerepeltünk jól."