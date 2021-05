Harry Kane idén nyáron el akarja hagyni a Tottenhamet

A londoniak támadója, Harry Kane újra bejelentette távozási szándékát.

Harry Kane jövője továbbra is kérdéses. Az angol válogatott támadó újra bejelentette távozási szándékát, és mindenképpen Angliában maradna, a Manchester United, a Manchester City és a Chelsea is szívesen látná soraiban a csatárt – írja a skysports. A Tottenham már el is kezdte keresni a 27 éves játékos utódját, amiből arra következtethetünk, hogy a sarkantyúsok hajlandóak lennének elengedni őt. Kane már egy korábbi interjújában is pedzegette, hogy örül az egyéni díjaknak, de ő inkább klubtrófeákat szeretne nyerni, ám a kupák idén is elmaradtak, a Tottenham csalódást keltő idényt futott, a Ligakupa-döntőt elvesztette a Manchester Cityvel szemben, az EL-ben ideje korán kiesett, a bajnokságban meg a BL-helyhez már isteni csoda kellene. A realitás inkább a jövő évi Európa-liga szereplés, hiszen a csapat jelenleg a 6.helyen áll az angol pontvadászatban. Pedig decemberben az észak-londoniak még vezették a bajnokságot, de az idény második felére visszaesett a játékuk, és hiába fut a Kane-Son duo pazar idényt, hiába vezeti Kane a góllövőlistát, csapatként nem működik jól a Spurs, és ez meglátszik a bajnoki helyezésén is.

Kane viszont kupákat akar nyerni, és hiába tart a szerződése 2024-ig, trófeák nélkül nehéz lesz maradásra bírnia őt a klubnak. A kérőnek viszont mélyen a zsebébe kell majd nyúlnia, hiszen legalább 120 millió fontra rúghat majd az összeg, amit Kane-ért ki kell majd csengetni.

A Skysports a múlthéten arról számolt be, hogy miután Edinson Cavanit újra szerződtette a Manchester United, csatár helyett inkább már egy középhátvédet és egy középső középpályást igazolnának a "Vörös Ördögök". A Manchester City már komolyabb kérő lehet, hiszen a távozó Agüero helyére mindenképpen csatárt keres Guardiola. A Citynél Kane neve melett Halaand, Lukaku és Ings neve is felmerült, mint lehetséges érkező a csatár posztra, és sajtó információk szerint a Chelsea is ezekre a játékosra pályázik a nyári átigazolási ablakban.

