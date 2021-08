Harry Kane: soha nem tagadtam meg az edzésen való részvételt!

Kane azt állítja, hogy sosem tagadta meg, hogy edzésre menjen, és fáj neki, hogy a Tottenham szurkolói megkérdőjelezik a hozzáállását.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Érdekes történet kezd kibontakozni Harry Kane körül, az angol válogatott kapitánya szerint nem tagadta meg a Tottenham edzésein való részvételt, miközben mással sincs tele a sajtó, mint hogy a Manchester Citybe akar igazolni.

Ahogy a Goal is többször írt róla, a támadó nem jelent meg a Tottenham edzésein, holott ezt már hétfőn meg kellett volna tennie, sőt, a csapat új menedzsere, Nuno Espirito Santo szerint nem is beszéltek egymással. A klub vizsgálatot is elrendelt az ügyben.

Kane azonban hivatalos közleményben válaszolt a őt ért kritikákban, melyben azt állítja, nem járt el sportszerűtlenül, és szombaton visszatér a Tottenhamhez.

Kane a következőket írta hivatalos közleményében: „Bár nem mennék bele részletekbe a helyzetemet illetően, szeretném tisztázni, hogy soha, de soha nem tagadtam meg az edésen való részvételt! Holnap visszatérek a klubhoz, úgy ahogy terveztem!”

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A PSG az idei Bajnokok Ligája egyik legnagyobb favoritja. Neymarék végső győzelmére 6,00-szoros szorzót adnak.