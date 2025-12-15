A tabella alján szerénykedő Mainz azzal a céllal lépett pályára, hogy mély védekezésével frusztrálja a listavezetőt. Bár a hazaiak uralták a labdabirtoklást, Daniel Batz kapuját sokáig nem tudták bevenni, a mainzi hálóőr sorra mutatta be a bravúrokat Kane, Michael Olise és Serge Gnabry lövéseinél.

A jeget végül az idei szezonban berobbanó tinédzser, Lennart Karl törte meg a 29. percben. A 17 éves tehetség Gnabry lapos beadását váltotta gólra négy méterről, folytatva elképesztő formáját – a lelátón helyet foglaló Thomas Müller nagy örömére. Karl egyéni megmozdulásai jelentették az első félidőben a Bayern támadásainak fénypontjait.

Közvetlenül a félidő előtt azonban a semmiből egyenlített a Mainz. Egy szabadrúgás után William Boving beadása megtalálta az őrizetlenül hagyott Kacper Potulskit, aki közelről nem hibázott. A gól jelezte, hogy a Bayern rögzített helyzetek elleni védekezése továbbra is sebezhető.

A második félidőben Batz továbbra is bevehetetlennek tűnt, Gnabry ziccerét is hárította. A vendégek aztán egy kontrából sokkolták az Allianz Arenát: a 67. percben Lee Jae-Sung egy okos fejessel 2-1-es vezetéshez juttatta a Mainzot.

A vereség szelét megérző Bayernt végül az ellenfél hibája mentette meg. A 85. percben Potulski feleslegesen rángatta meg Kane mezét a tizenhatoson belül. Az angol csatár higgadtan értékesítette a büntetőt, 2-2-re mentve a találkozót, de a győzelemhez már nem maradt elég idő.

Vincent Kompany védelme

A liga legrosszabb csapata ellen a Bayern edzője, Vincent Kompany kockáztatott a rotációval, és majdnem ráfázott. A belga tréner Kim Min-jae és Hiroki Ito párosát választotta a védelem közepére Tah és Upamecano helyett, ami végül két pontjába került az éllovasnak. Kim rossz ütemű felugrása ajándékozta meg Potulskit az első góllal, a másodiknál pedig a lescsapda csődölt be. Kompany veretlensége éppenhogy csak megmaradt.

