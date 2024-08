Harry Kane izgatottan várja a szezont, ahol végre begyűjtene trófeákat

Bevallása szerint fekszik neki a Vincent Kompany által megálmodott stílus.

A gólvágó támadó, Harry Kane, az Allianz Arénában töltött első szezonjában 44 gólt szerzett, de a szezon végén mégis trófea nélkül maradt. A szerencséje a válogatott szinten sem fordult jobbra, hiszen az angol válogatott kapitányaként a 2024-es Európa-bajnokság döntőjében is újabb csalódást kellett elviselnie.Kane visszatért a Bayern Münchenhez, és készen áll újra harcba szállni. Eltökélt szándéka, hogy véget vessen annak a régóta tartó vitának, amely a kézzelfogható sikerek hiányáról szól, és hogy a következő kilenc hónapban termékeny időszakot zárjon Németországban.A 31 éves csatár a SportBildnek nyilatkozott az új szezonra vonatkozó céljairól: „Továbbra is gólokat akarok szerezni, és segíteni akarom a csapatot. De a fő cél a címek megnyerése. Újra címeket kell nyernie a Bayernnek. Ez az én célom, és a klub célja is. Nem lesz könnyű, de nagyszerű edzőnk van, sok friss energia van a csapatban, és az edzéseken nagy intenzitás. Ezt a meccseken is látni fogjátok.„Nagyon izgatottan várom, hogyan alakul majd a szezon. Kíváncsian várom, hogyan alakulnak a dolgok az új edzővel és azzal, ahogyan játszunk. Sokat fogjuk birtokolni a labdát, és sok helyzetünk lesz. Számomra ez a tökéletes játékstílus. Remélem, hogy sok helyzetem lesz, és néhányat értékesíteni is tudok.”