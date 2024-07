Harry Kane Gareth Southgate jövőjéről is beszélt

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

Az angol válogatott 2–1-s vereséget szenvedett Spanyolországtól a németországi Európa-bajnokság vasárnapi döntőjében.

A találkozó után Harry Kane, a Háromoroszlánosok csapatkapitánya így értékelte a látottakat a BBC-nek:

„A torna utolsó szakaszában sok volt a fáradt láb a csapatban és megnőtt a mentális fáradtság is. Szenvedtünk, a kulcspillanatokban pedig ők kerültek fölénybe. Megvolt a magunk nagy pillanata, amikor a gólvonalról tisztáztak a végén. Alakulhatott volna másképp, így viszont hatalmas a csalódás.”





A 30 éves csatár úgy vélte, hogy a finálé legfontosabb időszakában, az angol egyenlítést követően nem tudták kellő módon megtartani a labdát és kihasználni a pillanatnyi fölényüket, ez pedig a mérkőzésbe került nekik. Azonban a torna egészét nézve mégsem tudta kritizálni a válogatott teljesítményét:

„Kemény torna volt, meg kellett mutatnunk az ellenálló képességünket, nekem személyesen és a csapatnak is. Nem volt könnyű menet, de kiválóan teljesítettünk, hogy idáig jutottunk. Nyilván végül a döntő alapján ítélnek meg minket, mindenképpen meg akartuk nyerni saját magunk, de a szurkolók miatt is, akik végig hittek bennünk.”

Kane a beszélgetés végén Gareth Southgate jövőjére is kitért. Mint ismert, az 53 éves szakember 2016 óta irányítja a Háromoroszlánosokat, viszont a szerződése az év végén lejár az Angol Labdarúgó-szövetséggel (FA). Az 53 éves szakember vezetésével egymás után két Európa-bajnoki döntőt is játszhatott Anglia, de 2021-ben és 2024-ben is elbukta a finálét a nemzeti együttes, amely az 1966-os vb óta nem nyert nemzetközi tornát. A szövetségi kapitány a torna előtt azt ígérte, hogy ha nem nyeri meg Angliával az Európa-bajnokságot, akkor lemond, az Eb-döntő előtt azonban már azt nyilatkozta, hogy a finálé után dönt majd a jövőjéről.

„Egyértelművé tettük, hogy szeretjük a menedzsert, de ez az ő döntése, és most nem igazán alkalmas beszélni róla. Ez rajta múlik, elvonul majd és elgondolkozik ezen, most viszont mindenkinek fáj (az elveszített döntő).”

– hangsúlyozta Kane.

Forrás: TNT Sports