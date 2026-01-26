Goal.com
Live
VfB Stuttgart v FC Bayern München - Franz-Beckenbauer-Supercup 2025Getty Images Sport
Babos Péter

Visszatérés a Premier League-be? A Bayern megszólalt Harry Kane ügyében

Állást foglalt a csapat.

A Bayern München hivatalosan is megerősítette, hogy megkezdte a tárgyalásokat Harry Kane új szerződéséről. Az angol válogatott csapatkapitánya parádés szezont fut: eddig 30 mérkőzésen 34 gólt szerzett a bajorok színeiben.

Ennek ellenére az elmúlt hetekben felerősödtek a találgatások Kane jövőjével kapcsolatban, különösen egy esetleges Premier League-visszatérés kapcsán. A 32 éves támadó 2023 augusztusában érkezett a Bayernhez a Tottenhamtől, jelenlegi szerződése pedig 2026 nyaráig érvényes. A megállapodás tartalmaz egy 54 millió fontos kivásárlási záradékot, amely ebben a hónapban aktiválható.

A Bayern sportigazgatója, Max Eberl azonban egyértelművé tette a klub álláspontját:

„Tárgyalunk Harryvel” – erősítette meg hétfőn a Sky Germanynek.

A nyilatkozat néhány hónappal azután érkezett, hogy Kane maga is lehűtötte az angliai visszatérésről szóló pletykákat.

Bajnokok Ligája
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
Bayern München crest
Bayern München
FCB

„Nem, jelenleg nem gondolkodom a visszatérésen. Nagyon boldog vagyok itt, még két év van hátra a szerződésemből. Élvezem minden pillanatát – a csapattal, az edzővel –, és remélem, továbbra is sikeresek leszünk” – mondta tavaly szeptemberben.

Kane a Premier League történetének második legeredményesebb gólszerzője 213 találattal, mindössze 47 góllal lemaradva Alan Shearer rekordjától. Emiatt sokan úgy vélik, előbb-utóbb visszatérhet Angliába, hogy megdöntse a csúcsot.

A csatár 2014 áprilisában mutatkozott be a Tottenham első csapatában, és több mint kilenc évet töltött Észak-Londonban. Ez idő alatt többször is megpróbálta megszerezni őt Pep Guardiola Manchester Cityje, sikertelenül.

Trófeát Kane a Spursnél nem nyert, Münchenben viszont már igen: Vincent Kompany irányításával bajnoki címet ünnepelhetett a Bundesliga előző idényében, majd 2025 augusztusában a Német Szuperkupát is elhódította.

A Bayern játékosaként elképesztő mérleggel rendelkezik az angol: 126 mérkőzésen 119 gól és 30 gólpassz minden sorozatot figyelembe véve.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0