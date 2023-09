Harry Kane a spanyol élvonalban is kiköthetett volna, de a Bayern München lett a befutó

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Harry Kane eligazolása már évek óta terítéken volt a Tottenham Hotspur környékén. A rutinos gólvágót rengeteg szurkoló és szakember is megnézte volna egy másik bajnokságban vagy akár egy új Premier League csapatban, azonban a 30 esztendős angol sokáig nemet mondott a csábításnak és hűséges maradt gyermekkori klubjához. Egészen 2023 nyaráig.

Mint ismert, a Bayern München több, mint 100 millió euróért megvásárolta az angol válogatott egyik legerősebb gólvágóját. A bajorok hosszú heteken keresztül tárgyaltak a Spurs képviselőivel, illetve személyesen Daniel Levy klubelnökkel is. Az üzletember végül rábólintott az transzferre, Kane pedig szívesen csatlakozott Thomas Tuchel keretéhez.

"A Bayern volt az egyetlen klub, amely felkeltette az érdeklődésem. Miután megkerestek már nem akartam máshova menni."

- indokolta döntését az angol.

Azonban kiderült, hogy nem csak a bajorok érdeklődtek élénken Kane után. The Sun értesülései szerint a Karim Benzemát eladó Real Madrid is élénken figyelte a Spurs korábbi gólfelelősének történetét és még egy 60 millió fontos ajánlatot is letett Levy asztalára. A klubelnök erre a megkeresésre nemet mondott, a Királyiak pedig elálltak az üzlettől.

A Real Madridon kívűl a Paris Saint-Germain és egy szaúdi klub is érdeklődést mutatott Kane iránt, de a Manchester United volt még a potenciális jelölt a támadó következő klubjának tekintetében. Erik ten Hag vezetőedző nagyon szerette volna megerősíteni a támadósorát, így már múlt nyáron is érdeklődést mutatott Kane irányába.

"A Manchester United is opció volt tavaly nyáron? természetesen rengeteg klubbal tárgyaltunk. [...] A Manchester egy nagy klub, de én boldog vagyok itt [a Bayern Münchennél]."

-zárta rövidre mondandóját Kane.

Nem is jelezhetné jobban, mennyire boldog a bajoroknál, hiszen pont a Manchester United elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen zörgette meg a Vörös Ördögök kapuját. Kane a bajnokságban is kiváló formában van, 5 mérkőzésen négy találatnál és egy gólpassznál jár a Bundesligában.