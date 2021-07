Három támadót venne a Milan

Nagy bevásárlásra készül idén nyáron a Rossoneri.

Nyerj 3,2 millió forintot az Unibeten! Ingyenes tippjáték a mai EB negyeddöntőkre! Kattints, regisztrálj és tippelj kockázatmentesen!

Brahim Diaz már szinte biztosan az AC Milan játékosa. A spanyol már az előző szezont is a milánóiaknál töltötte a Real Madrid kölcsönjátékosaként, és sajtóhírek szerint a Blancók további 1 évre kölcsön adnák a támadót a Vörös-feketéknek.

Azonban úgy néz ki, hogy a Milan nem elégszik meg egy nagy igazolással. A Vörös-feketék a Sky Sport értesülései szerint leigazolnák az Ajaxtól Dusan Tadicot is. Az 1988-ban született szerb balszélső az előző szezonban 51 mérkőzésen lépett pályára, ezeken összesen 22 gólt szerzett és 26 gólpasszt osztott ki. A Milan esélyeit növeli, hogy az Ajax szinte mindig a fiatalokra épít, így Tadic jövője kérdéses lehet Hollandiában.

Diazon és Tadicon kívül a Milan az Európa-bajnokság nagy felfedezettjét, Patrik Schicket is szívesen látná a soraiban. A Tutto Marcato információ szerint az olaszok már fel is vették a kapcsolatot Schick csapatával, a Bayer Leverkusennel, és a németek 40 millió euróért el is engednék a cseh támadót. Schicknek 4 gólja van eddig az EB-n, a csatár betalált a hollandok és a horvátok ellen is, a skótok ellen pedig duplázott.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A dánok győzelme Csehország ellen 2,15-szörös szorzóval fogadható.