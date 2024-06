Három külföldi bajnokságból is ajánlatot kaphat a magyar válogatott szélső

Ha jól sikerül a szereplése az Eb-n, akár a konkrét ajánlatok is befuthatnak.

Csoboth Kevin jelenleg az Újpest labdarúgója, de a magyar válogatott szélsőt három országból is figyelemmel követik. Az Európa-bajnokság után kiderülhet, hogy mi lesz a támadó sorsa.

Csoboth Kevin a német válogatott ellen csereként mutatkozott be az Európa-bajnokságon. A debütálása után figyelt fel a Nemzeti Sport Claudiura González X (korábban: Twitter) bejegyzésére, amelyben azt ecseteli az újságíró, hogy a spanyol első osztály 13. helyén végző Celtva Vigo figyelemmel kíséri a 24 esztendős játékos teljesítményét. A portál kiemelte, hogy González igen közel áll a spanyol csapat hírforrásaihoz.

Azonban nem csak Spanyolországból lehet kérője az UTE labdarúgójának, hiszen a spanyol újságíró a holland Twente érdeklődéséről is tud. Ezt erősítette meg a Twente szurkolói oldala, a twenteinsite.nl is, amelyen arról írnak, hogy már tavaly is képbe került Joseph Osting vezetőedző csapatánál Csoboth neve, de akkor nem tettek érte ajánlatot.

Arról pedig a Nemzeti Sport hírforrásai számoltak be, hogy az FC Zürich vezetőedzője, Ricardo Moniz is szívesen látná csapatában. Ő már akkor is elismerően beszélt Csobothról, amikor a ZTE vezetőedzője volt.

A hírek szerint egyetlen csapat sem tett még konkrét ajánlatot.