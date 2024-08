Három kispesti kötődésű szakember közül kerülhet ki a Honvéd új edzője

A jövő hét elején érkezhet a várva várt bejelentés.

Az Ajka érkezik vasárnap a Bozsik Arénába, ahol a 2024/2025-ös szezon második hazai mérkőzését játssza a Budapesti Honvéd. Djordje Kamber és Paulik István asszisztens edzők meccselnek vasárnap, miután Csertői Aurélt menesztette az új tulajdonos.

Kevesebb mint egy évig irányíthatta a Honvédot Csertői Aurél, hiszen a napokban bejelentett tulajdonosváltás után csütörtökön megköszönték munkáját, majd menesztették a szakembert, annak ellenére, hogy még júniusban megerősítették vezetőedzői pozíciójában. Az NB II viszont nem áll meg, így Djordje Kamber és Paulik István asszisztens edzők meccselnek vasárnap az Ajka elleni bajnokin - olvasható a klub honlapján.

„Ebben a helyzetben nem az a fontos, hogy felforgassuk a csapatot vagy egészen mást kezdjünk el gyakorolni, a lényeg az, hogy kizárjuk a külső körülményeket és kizárólag a vasárnapi mérkőzésre koncentráljunk – hangsúlyozta Djordje Kamber. – Játékosként is az utolsó pillanatig küzdöttem, edzőként is azt vallom, hogy megalkuvás nélkül kell menni előre a győzelemért, a Honvédért. Négy edzésünk volt Csertői Aurél távozása után, a gyakorlások mellett próbáltunk minél többet beszélgetni is a játékosokkal, hiszen fizikailag, taktikailag és fejben is a lehető legjobban felkészüljünk a vasárnapi bajnokira. Igyekeztünk mentálisan is erősíti a srácokat, hogy higgyenek magukban, kellő önbizalommal fussanak ki a pályára és ha úgy játszunk, ahogyan azt tervezzük és amire képesek vagyunk, akkor nyerhetünk az Ajka ellen.“

Djordje Kamber az előző idényben két mérkőzésen dolgozott megbízott edzőként és korábban játékosként is volt már hasonló helyzetben, szóval van tapasztalata az ilyen típusú szituációkat illetően.

A Sportal írt arról, hogy a Kispest a jövő hét elején jelentheti be az új vezetőedzőjét, jelenleg három név van a kalapban: a Honvéd II élére nyáron kinevezett Laczkó Zsolt, aki aktív labdarúgó pályafutása alatt közönségkedvenccé nőtte ki magát a klubnál, valamint a szintén kispesti kötődéssel rendelkező Mátyus János és Szamosi Tamás.