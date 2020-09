Három játékost is igazolhat az Inter

A kék-feketék a következő napokban három új igazolást is bejelenthetnek, Aleksandar Kolarov az AS Romától, Arturo Vidal a Barcelonától, míg Matteo Darmian a Parmától érkezhet.

A napokban nyilatkozta a klub elnöke, Steven Zhang, hogy az átigazolási terveit keresztülhúzta a koronavírus, így jóval kisebb büdzséből gazdálkodhatnak, mint azt eredetileg tervezték. Emiatt tapasztaltabb, de olcsóbb játékosok igazolására koncentrálnak, így a Brescia fiatal középpályásáról Tonaliról is kellett mondaniuk, aki végül az AC Milanban kötött ki.

Antonio Conte is kifejezetten kérte a vezetőséget, hogy rutinos játékosokkal erősítsék meg a keretet, így került képbe Aleksandar Kolarv és Arturo Vidal neve is. Előbbit 1 millió euróért illetve bónuszokért vinné az Inter az AS Romától, míg utóbbi esetében abban reménykednek, hogy a Barcelonával sikerülne felbontania a szerződését, így a kék-feketék átigazolási díj nélkül szereznék meg a játékjogát.

Darmian iránt már egy évvel ezelőtt is érdeklődtek a milánóiak, ám akkor a Parmát választotta, ahol a gyengébben sikerült manchesteri évek után ismét játéklehetőséget kapott és alapember volt egész évben. Az olasz szárnyvédőért cserébe két fiatal játékost kérne kölcsönbe a Parma, Lucien Agoumét, illetve Sebastian Espositót.

Olasz sajtóértesülések szerint elképzelhető, hogy már jövő héten mind a három igazolás hivatalossá válhat.