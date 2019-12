Három játékossal erősítene januárban az Arsenal új edzője

Mikel Artetának világos elképzelései vannak a jövővel kapcsolatban.

Mikel Arteta ugyan még csak pár napja vette át az irányítását, de már most tudja, hogy hol kell megerősítenie a csapatát a sikeresebb szereplés érdekében.

Az Ágyúsok jelenleg csak a 11. helyen állnak a Premier League-ben, és bár legközelebb a Bournemouth csapatával találkoznak, ezt követően a és a látogat majd az Emiratesbe.

A France Football információi szerint Arteta közölte a klub vezetőségével, hogy két középhátvédre, illetve egy "hatosra", vagyis egy passzjátékban is erős védekező középpályásra lenne szükséges.

A középhátvéd pozícióra az Arsenal már nyáron is megpróbálta szerződtetni Dayot Upamecanót az RB Leipzigtől, de a Lille-ben játszó Gabriel Magalhaes is ott van a londoniak kiszemeljtei között. Emellett sajtóhírek szerint az Ágyúsok felvették a kapcsolatot Kalidou Koulibalyval is.

Nem csak érkezőkre, de távozókra is lehet számítani januárban az Arsenalnál: Skhodran Mustafitól már régóta szeretne megválni a klub, Granit Xhakáért a Hertha Berlin készül ajánlatot tenni, Lucas Torreira pedig a kívánságlistáján szerepel.

