Három játékossal erősít a Paks

Válogatott és korábbi korosztályos válogatott játékossal is bővült a paksi keret.

A Paks hivatalos oldalán jelentette be pénteken, hogy leigazolták Bobál Dávidot, Cseke Benjámint és Zsidai Lászlót.

A védő Bobál Dávid paksi szerződése 2 évre szól. 2003-ban Pásztón kezdte futballista karrierjét, és még a Manchester City csapatánál is részt vett próbajátékon. 2014 közepén a Budapest Honvéd csapatánál debütált az NBI-ben, ahol 2016-ban és 2017-ben is alapembernek számított, utóbbi évben bajnoki arany került a nyakába. Összesen 78 első osztályú mérkőzésen 6 gólt szerzett. A mögöttünk hagyott év nyarán a cseh Dukla Praha csapatához került, onnan tér most vissza a magyar bajnokságba.

- Reméltem, hogy egy olyan helyre tudok igazolni, ahol lehetőséget és bizalmat kapok majd, és Pakson erre minden esélyem megvan. Szeretném már az első perctől kezdve segíteni a csapatot minél sikeresebb szereplésben.





A 24 éves középpáláys, Cseke Benjámin is 2 évre szerződőtt Paksra. Cseke 61 NB I-es és 21 Magyar Kupa-mérkőzéssel a háta mögött érkezett Újpestről Csertői Aurél együtteséhez.

- Mindenek előtt szeretném megköszönni Csertői Aurél vezetőedzőnek, valamint mindkét ügyvezetőnek, Haraszti Zsoltnak és Balog Juditnak, hogy hisznek a képességeimben, és lehetőséget adnak, hogy Pakson folytassam a pályafutásom. Sok a dolgom, vissza kell nyernem a formám, ezért nagyon motiváltan vetem bele magam az edzésmunkába és az új közegbe. Ez a klub pedig köztudottan csak hazai játékosokra épít, így szerintem a beilleszkedéssel aligha lesz gondom, hiszen mindenkiről csak jókat hallottam. Van is pár volt csapattársam a keretben. A Paks egy stabil első osztályú együttes, ahol meglátásom szerint évek óta kiváló munka zajlik. Nagy örömmel tölt el, hogy mostantól ennek a közösségnek az új tagja lehetek. Csak remélni tudom, hogy a közös munka gyümölcsöző, valamint sikeres lesz a csapat és az én számomra is.

Harmadik igazolásként egy rutinos középpályás, a háromszoros magyar válogatott, Zsidai László is Pakson folytatja.

Zsidai a Puskás Akadémia együttesétől érkezett Paksra, kontraktusa első körben másfél éves időtartamot ölel fel, amely lejártakor további egy esztendővel hosszabbítható. A posztját tekintve védekező középpályás, 217 NBI-es mérkőzésen szerepelt. A PAFC mellett DVSC és MTK-szerelésben is láthattuk már a hazai élvonalban, de 34-szer magára ölthette a holland FC Volendam mezét is.

A három új játékoson túl Kesztyűs Barna Budaörsről, Zachán Péter Dorogról és Szalai András Balmazújvárosból tért vissza a paksi csapathoz.

