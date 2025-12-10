Három játékosával hosszabbított a Zalaegerszeg

A Zalaegerszeg hivatalos oldalán jelentette be, három meghatározó magyar játékos +1 éves opcióját is lehívta, így Csonka Andrásnak, Gundel-Takács Bencének és Várkonyi Bencének 2027 nyaráig már biztosan helye lesz a ZTE FC keretében.



A hosszabbításokról Andrés Jornet, sportért felelős elnök is megosztotta gondolatait:

„Ez a döntés azért is különösen örömteli számunkra, mert jóval túlmutat a pályán nyújtott teljesítményen. Bár mindhárman hétről hétre stabilan, magas szinten játszanak, és látványosan fejlődnek, a háttérben ennél is több munkát tesznek bele.

Óriási értéket jelentenek nekünk nemcsak játékosként, hanem emberként is. Láttuk, hogyan érnek be, hogyan bizonyítanak napról napra, hogyan figyelnek a szokásaikra, és hogyan köteleződnek el teljesen a „láthatatlan edzés” mellett, vagyis amellett a munka mellett, ami a kameráktól távol zajlik. Az edzőteremben, a regeneráció során és a mindennapi életmódbeli döntéseikben.

Ez a részletekre való odafigyelés, amelyet szakmai stábunk támogat és irányít, közvetlenül hozzájárul a játékosok fejlődéséhez. Fontos hangsúlyozni, hogy a teljesítményükben látható idei javulás nem véletlen, ez a háttérben végzett kemény, profi munka eredménye.

Hozzáállásuk tökéletesen illik a klub filozófiájához, és nagyon várjuk, hogy közösen folytathassuk ezt az utat, minden lépésükben támogatva őket.”

