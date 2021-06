Euro 2020: Három gól, két kihagyott büntető és ukrán győzelem

Az Európa-bajnokság csütörtöki játéknapjának első mérkőzésén a C csoportban egyaránt nulla pontos Ukrajna és Észak-Macedónia csapott össze egymással.

Az ukránoknál az első meccsen megsérülő ferencvárosi Zubkov kimaradt a keretből, a túloldalon a fehérvári Musliu a kezdőcsapatban kapott helyet.

Jó iramban, ám sok hibával kezdődött a találkozó, főleg az ukránok előtt adódtak lehetőségek, amelyek közül egyet a 29. percben gólra is váltottak, egy szöglet után lecsorgó labdát Yarmolenko passzolt közvetlen közelről a kapuba.

Nem sokat kellett várni az újabb találatra, öt minutummal később Yaremchuk kapott remek kiugratást, majd higgadtan a kapus lábai mellett a bal alsóba helyezett, ezzel megduplázta az ukrán előnyt.

A fordulást követően büntetőhöz jutottak a macedónok, Alioski állt a labda mögé, lövését Bushchan kapus védte, ám az ismétlésből az ítéletvégrehajtó már szépíteni tudott.

Ezt követően egészen izgalmassá vált a mérkőzés. Ukrajna többször is lezárhatta volna a találkozót, a hajrára fordulva a videóbíró segítségével ők is tizenegyest lőhettek, ám Malinovsky sem tudta azt értékesíteni, s ezúttal a kipattanó is elmaradt, több gól pedig nem esett.

2-1-es győzelmükkel az ukránok nagy lépést tettek a továbbjutás felé.

