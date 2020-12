Hansi Flick és Robert Lewandowski volt a legjobb 2020-ban

A GOAL szerkesztőinek véleménye szerint az év edzője és játékosa nem is lehetne más, mint a csapatukkal mindent besöprő Hansi Flick és Robert Lewandowski.

A Bayern vezérfigurái figyelemreméltó teljesítménnyel vezették élre a csapatukat: A 32 éves lengyel korábban is szórta a gólokat, de Hansi Flick irányítása alatt 49 meccsen 55 góllal és 18 gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy a covid-járvány után pár hónap alatt öt címet is nyerjenek együtt a Bayernnel.

Hansi Flick 2019 nyarán lett Niko Kovac segédedzője - a tapasztalatlan ,mély vízbe ugró horvát edző az első szezonját nehézkesen, de egy bajnoki címmel és egy kupagyőzelemmel hozni tudta, viszont a Liverpoolban mutatott gyáva játék és a könnyed hazai BL-vereség többeknél is kiverte a biztosítékot. Ekkor már sejteni lehetett, hogy nincs nagy jövője Nikónak a Bayernnél, de etikátlan lett volna az első szezonja után, két címmel a zsebében meneszteni az egykori játékost - aki ráadásul Uli Hoeneß külön kérésére, végül a többiek beleegyezésével lett 2018 nyarán edzője a csapatnak.

Flick 2014-ben világbajnokságot nyert a szövetségi kapitány segédedzőjeként, ezenkívül éveket töltött el a Német Labdarúgó-szövetség alkalmazásában - menedzserként és az utánpótlásban is dolgozott, de a Salzburg és a szakmai vezetésében is megfordult. Bár vezetőedzőként 2005 környékén dolgozott utoljára, a szakmai tudása mellett jó pont volt a Bayernnél az is, hogy 1985 és 1990 között volt már a klub játékosa, Jupp Heynckes irányítása alatt bajnoki címet is nyert a müncheniekkel. Évekkel korábban Hoeneß megkereste őt valamilyen feladattal, de abból még semmi nem lett - miután 2019 nyarán a segédedzőt kereső Niko Kovac is előállt az ő nevével, Uli Hoeness azonnal teljesítette a Monaco jelenlegi mesterének a kívánságát és meg is szerezte Flicket a Bayernhez. Talán már abban a reményben, hogy ő lehet Kovac után a megfelelő átmenet?

A háttérben dolgozó Flicket a kezdetektől fogva szeretik a játékosok - hasonló emberi tulajdonságokkal bír és olyan értékrendek szerint irányít, mint a 2013-mas sikeredző Jupp Heynckes. A háttérben ő volt a fiatal játékosok bizalmasa, vagy a játékhiány miatt pityergő Javi Martínez vígasztalója is a csapatnál. A Bayern német sztárjai a válogatottból és az utánpótláscsapatokból jól ismerték Hansit, nagyobb tekintélye volt a játékosok körében, mint Kovacnak - aki a nyilatkozataiban többnyire a játékosaira kente a gyenge játékot és sokszor csak kibújt a felelősség alól. Ez nem tett jót a harmóniának, pár hónap után, novemberben jött is az őrségváltás. A csapat Kovac alatt az erejét megvillantva még 7-2-re győzött Londonban a Tottenham ellen, ezenkívül viszont többször is motiválalatlanul, gyengén játszva "buktatta meg az edzőt" - a Frankfurt elleni 5-1-es vereség után 'közös megegyezéssel" fel is bontották Kovac szerződését. Két meccs erejéig Hansi Flick vette át a csapatot. Az elsőn 4-0-ra le is győzte a csapatával a dortmundiakat.

A folyamatosan érkező eredmények és a meggyőző játék mellett nem is lehetett kérdés, hogy Hansi Flicknek legalább a szezon végéig maradnia kell. A Bajnokok Ligájában 3-0-ra mosták le idegenben a Chelseat, úgy tűnt senki sem állíthatja meg őket - majd jött a vírus miatti kényszerpihenő, ami miatt sokan attól tartottak, hogy ez megtörheti a Bayern lendületét. A német csapat azonban tudatosan dolgozva topformában tért vissza és magabiztosan, a sorozat történelmében először 100 százalékos teljesítménnyel húzta be a Bajnokok Ligáját - a Barcelonát például egy történelmi meccsen 8-2-re küldték haza Lisszabonból. Pár héttel korábban a bajnokságot és a német kupát nyerték meg, az új idényben pedig UEFA Szuperkupát és a Német Szuperkupát is elhódították. A pár hónap alatt vezetőedzővé váló Hansi Flickkel számos rekordot döntött a Bayern úgy, hogy Niko Kovaccsal csak szenvedett ugyanaz a csapat. 58 eddigi tétmeccséből 50-et megnyert és csak háromszor kapott ki, a 181-53-mas gólkülönbség az ő neve mellett szól. Az óriási terhelés ellenére az új szezonban is eredményesen teljesít a csapatával, ezért kiérdemelte, hogy az év edzőjének tituláljuk őt.

Robert Lewandowski bár korábban is termelte a gólokat, nagyon jól jött neki az edzőváltás. Sokszor csak az ő találatai mentették meg Kovacot, Hansi Flick irányítása alatt azonban a mögötte lévő csapat is jobban teljesített: a társak is több gólt vállalnak, ezenfelül a kisebb nyomás alatt játszó Lewandowski is megkapja a méltó kiszolgálást, a mezőnyben és a védekezésben is többször mutathatta meg sokszínűségét. Ő lett a , a német kupa és a gólkirálya, az idei évben is ő vezeti az európai aranycipőért folytatott versenyt. Teljesítményéért az UEFA a legjobb játékosnak és a legjobb támadónak, a FIFA pedig szintén az év játékosának választotta meg őt. Ennél is nagyobb dicsőség lehet számára, hogy 2020 legjobb sportolójának is megválasztották őt.