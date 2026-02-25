Hansi Flick sem úszta meg a játékosok között megszokott születésnapi ünneplést

Hansi Flick kedden, azaz február 24-én ünnepelte 61. születesnapját. A jeles alkalomról természetesen a Barcelona játékosai sem feledkeztek meg: két sorba felállva egy ösvényt alakítottak ki, amin keresztül Flicknek végig kellett szaladnia, miközben a hátát próbálták megpaskolni.

Ez egy-egy új játékos érkezéskor vagy valamelyik labdarúgó születésnapjának alkalmából bevett szokás a csapatoknál, de az, hogy a német trénert is bevonták ebbe a játékba, jól mutatja, hogy milyen remek a kapcsolat a keret és Flick között.

Annak ellenére is jó a hangulat tehát a katalánok háza táján, hogy az utóbbi három tétmérkőzésükből (kettő a bajnokságban és egy a Spanyol Kupában) csak egyet tudtak megnyerni. Igaz, a Levante elleni 3-0-s sikerrel a Barcelona visszavette a vezetést a La Ligában, mivel a Real Madrid meglepetésre 2-1-re kikapott az Osasunától.

