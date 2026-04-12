Nincs vége a bajnoki versenyfutásnak

Az Espanyol elleni, 4-1-re megnyert mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick kiemelte, hogy a legfontosabb az volt, hogy megszerezzék a három pontot, és megjegyezte, hogy csapata az első félidőben dominált, de a szünet után kevésbé tudta kontroll alatt tartani játékot. Hozzátette, hogy a 9 pontos előny a Real Madriddal szemben még nem garancia a bajnoki címre:

„Még nincs vége. 79 pontunk van, kilenc pont előnnyel rendelkezünk, és ez remek érzés, de nem dőlhetünk hátra. Nem fogok a vége előtt túl hamar ünnepelni.”

Flick hangsúlyozta, hogy a barcelonai derbin elért győzelem „fontos siker”, és kiemelte Dani Olmo, valamint a sérülésből visszatérő Frenkie de Jong teljesítményét:

„Kemény munka volt, nem volt könnyű, főleg a második félidőben. Kicsit visszaesett az intenzitásunk, de Dani és Frenkie beállítása sokat segített”

Nincs szükség csodára

A német szakember szerint csapatának nincs szüksége csodára, csupán hibátlan teljesítményre az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóján, ahol a Barcelonának idegenben kellene ledolgoznia kétgólos hátrányát. Flick megjegyezte, hogy az első mérkőzésen a 2–0-s vereség és az egy félidőnyi emberhátrány ellenére a Barca a mérkőzés nagyobb részében jobban játszott ellenfelénél, hangsúlyozva: „minden lehetséges”.

„Nincs szükségünk csodára, csak arra, hogy a legjobb formánkat hozzuk. Szerdán mi voltunk a jobb csapat, és minden lehetséges. Az Atlético fantasztikus csapat, de mi is azok vagyunk. Mindenki be akarja bizonyítani, hogy meg tudjuk csinálni, és harcolni fogunk.”

A fáradtság kezelése

Flick elhessegette a fáradtsággal kapcsolatos aggodalmakat, annak ellenére, hogy a kulcsjátékosok közül Lamine Yamal és Pedri is végig pályán voltak, rámutatva, hogy a csapatnak két teljes napja van a regenerálódásra, és a játékosok tudják, hogyan kell kezelni a terhelést. A német tréner szerint “fontos” volt, hogy Yamal a pályán maradjon, főleg a bekapott gól utáni időszakban, amikor nyomás alá került a Barcelona csapata. Emellett dicsérte Ferran Torres teljesítményét is, hangsúlyozva, hogy a csatár a közelmúltbeli kritikák ellenére mentálisan is éles.

„Nagyon örülök Ferrannak. A csapat jó lendületben van, a hangulat is kiváló. Marcus góljának is örülök, Lamine pedig szintén remekül játszott.”

Forrás: GOAL,Mundo Deportivo

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.