Hansi Flick Ansu Fatiról, Nico Williamsről és Sergi Robertoról beszélt

Laporta szerint sokat javult a csapat pénzügyi helyzete.

Továbbra is forró téma a bilbaói szélső.

Hansi Flick sajtótájékoztatót tartott, ahol több játékos jövőjéről is nyillatkozott.



A német szakember Ansu Fatival kezdett, akiről elmondta, hogy nagyszerű hatással volt a csapatra, aminek nagyon örül. A spanyol szélső jelenleg sérült, ezért még várnak rá, de biztos benne, hogy erősebben tér vissza.



Természetesen Nico Williamsről is kérdezték, itt Flick nagyon diplomatikus volt.



"Ő nem a Barcelona játékosa. A szerződése egy másik csapathoz köti, így róla nem mondhatok semmit."



A Barcelona elnöke Joan Laporta sejtelmesen csak annyit válaszolt, hogy a Barcelona pénzügyi helyzete nagyon sokat javult, közel vannak a normalitáshoz. A Barca most már tud nagynevű játékost igazolni, mert elvégezték a munkát.



Sergi Roberto viszont úgy tűnik végleg távozik a klubtól, a spanyol játékosnak idén járt le a szerződése, de nem valószínű, hogy a klub ajánl neki újat.