Hamarosan Kínába igazolhat a Napoli legendája

Carlo Ancelotti is megerősítette, hogy zajlanak tárgyalások a középpályás klubváltásával kapcsolatban.

Carlo Ancelotti a Sampdoria elleni 3-0-s győzelmet követően megerősítette, hogy Marek Hamsik hamarosan elhagyhatja a Napolit.

A 31 éves szlovák középpályás hatalmas taps közepette hagyta el a pályát a lecserélését követően, és könnyen lehet, hogy 12 év után az utolsó alkalommal húzta magára a nápolyi csapat mezét.

- Jelenleg is zajlanak a tárgyalások egy kínai csapattal. A klubnál mindenki nagyon tiszteli Mareket, ezért ha távozni szeretne, akkor megteheti - mondta Ancelotti.

Hamsik az előző szezonban is kiváló teljesítményt nyújtott az akkor még Maurizio Sarri által irányított Napoliban, és Diego Maradona rekordját megdöntve ő lett a csapat történetének legeredményesebb gólszerzője.

Ancelotti érkezése viszont megnehezítette a rutinos középpályás helyzetét, hiszen a csapat 4-3-3-ról 4-4-2-es felállásra állt át, amiben nehezen találta a helyét.

A Napoli vezetőedzője azt is elmondta, hogy a szurkolóknak nem kell aggódniuk, a középpályán Diawara, Fabian Ruiz, és Zielinski is bevethető. Sőt, látszámban annyira jól állnak ezen a poszton, hogy januárban Marko Rogot kölcsönbe el is engedték.

A Sky Sport információi szerint Hamsik 20 millió euróért cserébe igazolhat a Dalian Yifang csapatához, Kínában ugyanis csak február 28-án zárul az átigazolási időszak.

