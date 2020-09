Hamarosan kezdődik a Messi-story második évada

Úgy tűnik, egyelőre vége Lionel Messi barcelonai kálváriájának, hiszen a GOAL spanyol kiadásának adott interjújában bejelentette, hogy a katalánoknál marad. Közben persze azt is tudja mindenki, hogy jövő nyáron lejár a szerződése, vagyis elvileg szabadon igazolható lesz. Ez egyben azt is jelenti, hogy januárban már tárgyalhat vele bárki, sőt meg is egyezhet. Furcsa bajnokság előtt áll a játékos és a .

Az egésznek úgy kell kezdődnie, hogy Messinek jelentkeznie kell Ronald Koemannál, a Barca új vezetőedzőjénél és el kell kezdenie újra sportolnia. Vajon milyen beszélgetés lesz a holland és az argentin között? Vélhetően azért Koeman nem üvölti majd le Messi fejét a csapat előtt, de talán négyszemközt sem. Mindenkinek elemi érdeke, hogy a hatszoros aranylabdás elégedett legyen és jól teljesítsen az előttünk álló szezonban. A motivációja persze nagy kérdés. Messi nyilván nem engedheti meg magának, hogy ne futballozzon kiemelkedően és vélhetően Koeman sem ülteti majd le a padra a világ egyik legjobb játékosát, hiszen ez elég nagy luxus lenne.

Az igazán érdekes időszak persze majd jövő januárban érkezik el, amikor a , a , az , a és még ki tudja, hogy hány klub ostromolja majd Messit, akit vélhetően a Barca is szeretne majd megtartani. A felfokozott érdeklődés persze a játékosnak a legjobb, hiszen ezzel a piac emeli a fizetést. Nagy kérdés, hogy a katalánok tudnak-e majd versenyezni a világ leggazdagabb klubjaival. Az is érdekes lehet, hogy olasz lapértesülések szerint a PSG-nél jövő nyáron összeállhat egy elképesztő hármas, a kispadon Pep Guardiolával, a pályán Lionel Messivel és Cristiano Ronaldóval. Ez azért fontos, mert a futball történetének legnagyobb hármasa állhatna össze, ami döbbenetesen magas szponzori pénzeket mozgathatna meg. Ráadásul ez nemcsak a támogatóknak lehetne vonzó, hanem a főszereplőknek is.

Nehéz eldönteni, hogy Messinél az érzelmi szálak szerepet játszanak-e. Ha igen, akkor nyilván nagy esélye van annak, hogy a Barcelona játékosa marad, de az is megeshet, hogy hazatér Argenítnába és ismét első egyesületének a Newell’s Old Boys játékosa lesz. Ezzel talán törleszthetne abból is valamit, hogy hazája válogatottjával egy olimpiai aranyat leszámítva semmit sem nyert.

És még az is benne van, hogy a jövő nyáron már 34 éves Messi marketing alapon köt szerződést és elmegy egy arab, vagy egy Egyesült Államokbeli csapathoz – a Miamit már szóba is hozták – és annyi pénzt keres az előttünk álló néhány évben, hogy az sosem fogy el.

Szóval izgalmas időszak előtt állunk és a Messi-storynak még nagyon nincs vége, sőt hamarosan kezdődik a második évad.