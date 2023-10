Hamarosan elkezdik átépíteni a Kecskemét stadionját!

A Kecskeméti TE vezetősége a klub támogatóival találkozott, ahol dr. Filus Andor ügyvezető elmondta, az utóbbi időben hat új szponzor is csatlakozott a körhöz, majd szóba került a Széktói Stadion helyzete is.

"Megszületett a határozat, ami lehetővé teszi a pálya felújítását, köszönöm a városnak is azt, hogy minden követ megmozgatott ezért. Ez azt jelenti, hogy a pályatest felújítását elkezdhetjük, erre a nyári bajnoki szünetben kerül majd sor. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a stadionnak is megvannak a hiányosságai, gondolok itt elsősorban a fedett lelátókra, ennek tervezése is el fog viszont kezdődni. Nem mindegy természetesen, hogy hova tesszük le fűtéssel együtt az új pályát, hiszen a korábbi futókör miatt azt is nézni kell, hogyan haladhatunk aztán tovább. Több verzió is létezik a stadion átépítésére, de ezekről később születhet döntés" – idézi dr. Filus Andort a kecskemetite.hu.

Azt már Szabó István vezetőedző tette hozzá, hogy mára 4 000 körül alakul a nézőszám, amit nagy sikerként könyvelnek el, hiszen néhány éve még csak néhány százan jártak ki.