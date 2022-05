Hamarosan aláírhat a Real Madridhoz a Monaco játékosa

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Találd el, hogy ki és mikor szerzi a Roma-Feyenoord Ekl-döntő első gólját! Ide kattintva regisztrálhatsz az ingyenes játékért!

Nem búslakodott sokat a Real Madrid Kylian Mbappé döntésén, a Blancók azonnal új célpont után néztek, így hamarosan be is jelenthetik az AS Monaco francia válogatott középpályása, Aurélien Tchouaméni érkezését.

Az AS szerint a 40 millióra becsült játékos 80 millió euróért költözhet majd Madridba, és 5 éves szerződést ír majd alá új klubjával, míg a Marca arról számolt be, hogy ezt a vételárat sokallja Florentino Pérez, és végül valahol 60 millió euró körül egyezhetnek majd meg a felek.

A L’Équipe szerint is egy hajszál választja el a feleket egymástól, így szinte biztosan összeállhat majd a Camavinga-Tchouaméni páros a spanyol fővárosban. Ha létrejön az üzlet, akkor a Liverpool, a Manchester United és a PSG által is körbe udvarolt francia középpályás lehet a Real Madrid második nyári szerzeménye Antonio Rüdiger után.

