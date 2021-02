Halálos fenyegetést kapott Mike Dean

Mike Dean és családja halálos fenyegetéseket kapott, miután a szombati Fulham-West Ham Premier League mérkőzésen kiállította a vendégektől Thomas Souceket.

Az eddig is ellentmondásos megítélésű játékvezető a mérkőzést követően rengeteget kritikát kapott a szurkolóktól, illetve a szakértőktől a piros lap miatt a közösségi médiában. A visszajátszások alapján egyértelműen látszik, hogy a cseh középpályás véletlenül könyökölte fejbe a Fulham játékosát egy teljesen ártalmatlan szituációban.

Mike Dean a rendőrségnek jelentette a halálos fenyegetéseket és kérte a szövetségtől a következő fordulóban ne vezessen mérkőzést, pihenni szeretne.

A kérdéses esetről a videó:

Soucek got a red for this 😭 pic.twitter.com/5Mg8toir5b